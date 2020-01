Sinnliche Silhouette Bias-Cut: Der schräge Schnitt der weiblichen Verführung

Mit ihrem Auftritt bei den diesjährigen SAG Awards in Los Angeles hat Schauspielerin Jennifer Aniston (50, "Meine erfundene Frau") für mächtig Aufsehen gesorgt. Nicht nur der zuhause gelassene BH verlieh ihrem Look eine unterschwellige Erotik, auch die Machart des weißen Abendkleides trug ihren Teil dazu bei. In anderen Worten: Der Bias-Cut (dt. Schrägschnitt, Diagonalschnitt) hat einmal mehr seinen Zauber entfaltet.