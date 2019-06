Sinkende Quote, zu viele Teams Herrscht ein "Tatort"-Überdruss?

Oder, und so scheint es derzeit, der Markt ist einfach übersättigt. Das zeigt sich auch an der schieren Zahl der neuen Folgen, die jährlich auf den Zuschauer einprasseln. Waren es 1978 noch 12 neue Folgen jährlich, stieg diese Zahl stetig an: 1998 mussten "Tatort"-Fans die Zeit für 26 neue Filme finden, und 2018 waren es 37.

Genug von Experimenten

Kein Wunder, dass hier das klassische "whodunit" immer wieder aufgebrochen wird und mit narrativen Kniffen experimentiert wird. Das geht manchmal erstaunlich gut - siehe der Meta-"Tatort" "Wer bin ich?" (2015), in dem sich Ulrich Tukurs Figur Felix Murot selbstständig macht, um am Ende des Films dann auf seinen Darsteller zu treffen. Andere Experimente wie der berüchtigte Improvisations-Film "Babbeldasch" mit Laiendarstellern sorgte hingegen für große Verärgerung - und Entfremdung - bei Krimi-Fans.

Erzählerischer Mut und narrative Experimente sollen nicht aussterben, doch ist in das alteingesessene TV-Format, zwischen altbackener Titel- und Schlussmelodie, nicht immer der richtige Rahmen dafür.

Dem "Tatort" täte eine Entschlackungskur also durchaus gut: Weniger Teams, nicht mehr als zwei Filme monatlich - und die übrige Sendezeit für neue Formate nutzen. Ideen sind in den Redaktionen der ARD Degeto ja offenbar reichlich vorhanden. Nur scheint der Mut zu fehlen, die in einem anderen Rahmen als dem "Tatort" ausprobieren zu wollen. Die Sommerpausen-Lücke füllt das Erste jedenfalls erstmal mit jeder Menge "Tatort"-Wiederholungen.