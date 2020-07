"Sing on! Germany" Palina Rojinski moderiert neue Karaoke-Show auf Netflix

"Sing On! Germany" wurde vor dem Corona-Lockdown in den Pinewood Studios in der Nähe von London gedreht. Über die Corona-Zeit sagt die 35-Jährige: "Ich hatte Glück, meine wichtigsten Projekte waren gerade abgedreht und ich hätte eigentlich in meinen langen Jahresurlaub fahren sollen. Also Costa Coucha statt Costa Rica. Glücklicherweise konnte ich meinen Podcast 'podkinski' auch weiter von zuhause produzieren, so dass wir hier keine Pause einlegen mussten."