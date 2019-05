Sing meinen Song, ZDFzeit, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ProSieben MAXX, Star Trek - Der Aufstand, Sci-Fi-Abenteuer

Die Einwohner des Planeten Ba'ku besitzen das Geheimnis ewigen Lebens. Doch nun will das aussterbende Volk der Son'a sie mit Hilfe der Föderation vertreiben, um selbst in den Genuss ewigen Lebens zu gelangen. Captain Picard (Patrick Stewart) und die Crew der Enterprise leisten entschlossen Widerstand und greifen sogar zur Waffe - doch Picard kommt dadurch in Gewissensnöte, denn die Föderation verletzt so ihre "oberste Direktive", die besagt, sich nie in die Belange fremder Kulturen einzumischen.