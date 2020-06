Sing meinen Song, Um Himmels Willen, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

LEA wird 1992 unter dem bürgerlichen Namen Lea-Marie Becker in Kassel geboren und gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Singer-Songwriterinnen in Deutschland. Schon im Alter von 15 Jahren beginnt sie, ihre selbstkomponierten Piano-Pop-Lieder auf YouTube zu veröffentlichen. 2016 nimmt sie mit namhaften Produzenten ihr Debütalbum "Vakuum" auf. Den musikalischen Durchbruch erreicht sie endgültig mit ihrem Song "Wohin willst du?" in 2017. In Zusammenarbeit mit dem deutschen DJ-Duo "Gestört aber GeiL" erreicht sie mit dem Remix Platz 11 der deutschen Charts.