Sing meinen Song, Sankt Maik, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Der Popsänger und Songwriter Johannes Oerding wurde in Münster geboren. 2009 erschien sein Debütalbum "Erste Wahl" und kletterte auf Rang 39 der deutschen Albumcharts. Der Nachfolger "Boxer" schaffte es bereits auf Platz elf, die folgenden Alben "Für immer ab jetzt" (2013), "Alles brennt" (2015) und "Kreise" (2017) landeten alle in den Top Ten. Heute werden unter anderem seine Hits "Alles brennt", "Nie wieder Alkohol" und "Hundert Leben" von seinen Musikerkollegen in einer neuen Version präsentiert.