Sing meinen Song, Mindscape, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Milow wird am 14. Juli 1981 unter dem bürgerlichen Namen Jonathan Vandenbroeck in Belgien geboren. Das Aufwachsen in einer musikalischen Familie prägt ihn schon in jungen Jahren. Mit der Absicht, später ein internationales Publikum ansprechen zu können, entscheidet er sich 2003 dazu, unter dem Bühnennamen Milow aufzutreten. Die Single "You Don't Know" schafft es in vielen europäischen Ländern in die Charts. 2009 veröffentlicht der Musiker sein neues Album "Milow", das in mehreren Ländern ausgezeichnet wird. Heute bietet er seine Hits zum Tausch an: "You don't know", "Out of my hands", "You and me", ...