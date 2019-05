Sing meinen Song, Jackie Brown, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Jeanette Biedermann wird 1980 in Berlin geboren. Schon früh verschreibt sie sich dem Kreativen und nimmt als Kind an verschiedenen Wettbewerben teil. Ihrem Debütalbum "Enjoy!" (2000) folgen neben einer Auszeichnung mit dem ECHO im Jahr 2001 auch die weiteren Studioalben "Delicious", "Rock My Life" und "Break On Through". 2012 gründet sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Jörg Weißelberg und Musikkollege Christian Bömkes die Band "Ewig". Heute werden unter anderem ihre Hits "Rock my life" und "Run with me" von den anderen Music-Acts neu interpretiert.