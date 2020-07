Sing meinen Song, Friesland, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, NITRO, Nicht mein Tag, Komödie

Till Reiners (Axel Stein) ist nicht nur von seinem Job als Bankangestellter gelangweilt, auch seine Ehe mit Miriam hat durch Job und Kind an Feuer verloren. Als eines Tages der Gelegenheitsgangster Nappo (Moritz Bleibtreu) Tills Bank überfällt und ihn als Geisel nimmt, wird das Leben des frustrierten Bankers abrupt auf den Kopf gestellt. In nur 48 Stunden ist nichts mehr so wie es war und Geisel und Kidnapper stellen trotz anfänglicher Schwierigkeiten fest, dass der jeweils andere ungeahnte Fähigkeiten besitzt.