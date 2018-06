Sing meinen Song, Falk, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, Das Erste, Falk: Stalking oder Liebe, Anwaltsserie

Sophie (Mira Bartuschek) ist der Kuss einfach nur peinlich. Während Falk (Fritz Karl) befürchtet, dass Sophie sich in ihn verliebt haben könnte. Und so gehen sich beide aus dem Weg. Was schwieriger ist als gedacht, denn Falk und Sophie arbeiten - ohne es zunächst zu wissen - am selben Fall. Wenn auch auf unterschiedlichen Seiten. Raimund (Oliver Fleischer), der Koch aus Falks ehemaligem Restaurant, hat seine alte Schulfreundin Katrin (Gruschenka Stevens) angezeigt, weil sie ihn stalkt, wie er behauptet. Katrin wiederum wendet sich auf der Suche nach rechtlichem Beistand an Sophie.