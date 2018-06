Sind sie zusammen? Eminem heizt Gerüchte um Nicki Minaj weiter an

Ist das alles nur ein Spiel oder läuft da wirklich was zwischen Eminem (45, "River") und Nicki Minaj (35, "Big Bank")? Der Rapper hat jedenfalls am Sonntag auf dem Governors-Ball-Festival in New York laut der US-Website "nme.com" die Gerüchte um eine Beziehung zu der 35-Jährigen wieder angeheizt.