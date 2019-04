Sind Nutzer nur übervorsichtig? Unerlässlich oder unnötig? So wichtig ist ein Virenscanner wirklich

Jeder zweite PC-Nutzer ist betroffen

Wie wichtig solche Programme zum Aufspüren und unschädlich machen von Schadsoftware tatsächlich sind, zeigt eine weitere Umfrage aus dem März, die ebenfalls von Bitkom in Auftrag gegeben wurde. 46 Prozent, also fast jeder zweite von 1.120 befragten PC-Usern aus Deutschland, gaben an, alleine im vergangenen Jahr betroffen gewesen zu sein. "Die gängigsten Betriebssysteme und Office-Anwendungen sind nach wie vor beliebte Einfallstore für Schadprogramme", erklärt Dr. Nabil Alsabah, Bitkom-Bereichsleiter für IT-Sicherheit.