Sind noch mehr Kinder geplant? Kim Kardashian und Kanye West haben ihr Ehegelübde erneuert

In der aktuellen Folge der Reality-Show "Keeping Up With the Kardashians" am Sonntagabend erklärte Kim Kardashian, dass das erneute Ehegelübde nicht gefilmt wurde, da es für beide eine sehr persönliche Angelegenheit gewesen sei und sie die Zeremonie privat halten wollten. Einen Blick auf die Braut, die zu diesem Anlass ein weißes Kleid trug, gab es aber trotzdem. Zudem las die vierfache Mutter den Anfang ihres Ehe-Versprechens vor: "Du bist mein Ehemann. Du bist mein bester Freund. Du glaubst am meisten an mich und bist meine einzig wahre Liebe", zitiert das US-Magazin "People" die 39-Jährige.