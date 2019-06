Ein Mitarbeiter aus dem Platzl-Imperium erzählt, dass die Steuerfahndung nicht nur in den Gastronomiebetrieben war, sondern auch im Gewürzladen. "Die waren sehr freundlich und haben alle Unterlagen bekommen, die sie wollten", behauptet er. "Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, das passiert so alle zehn Jahre."