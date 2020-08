Sind das Schleifen? Melania Trumps Kleid sorgt für Verwunderung

Melania Trump (50) steht ihrem Mann, US-Präsident Donald Trump (74), während des Nominierungsparteitags der Republikaner zur Seite. Zeigte sich die First Lady einen Tag zuvor in einer Art Uniform, wählte sie für ihren Auftritt am Mittwoch (26. August) eine deutlich femininere Garderobe. In Fort McHenry, ein ehemaliges Militärfort in Baltimore, strahlte sie in einem fuchsiafarbenen A-Linien-Kleid mit markanten Details - womöglich zu markant?