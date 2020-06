Simple Tipps und Tricks Keine Lust auf Föhnen? So trocknen die Haare richtig an der Luft

Dann die Haare in mehrere Abschnitte teilen - so trocknen sie schneller. Für die Pflege sollte man sich an die L.O.C.-Methode halten: Leave In, Öl, Creme. Zunächst also einen Leave-In-Conditioner in die handtuchtrockenen, aufgeteilten Haare einmassieren, dann mit einem Haaröl die Feuchtigkeit des Conditioners einschließen und anschließend mit einer Styling-Creme die Locken formen und definieren.

Wellige Haare an der Luft trocknen lassen

Wellige Haare sind extrem launenhaft: Mal fallen sie schön in weichen, gleichmäßigen Wellen, ein anderes Mal stehen sie in alle Richtungen ab und man will am liebsten gleich zum Glätteisen greifen. Doch damit ist jetzt Schluss. Nach der Haarwäsche mit einem Handtuch sanft trocken tupfen, Kämmspray oder Leave-In-Conditioner in die Haare geben, dann mit einem breitzackigen Lockenkamm durchkämmen.

Um die Wellen zu verstärken, kann man etwas Sea-Salt-Spray in die Haare geben - das verstärkt die Welle, ähnlich wie Meerwasser. Für leichtere Wellen den Haaren mit etwas Haaröl Feuchtigkeit spenden. Für eine gleichmäßige Definition die Haare in mehrere Abschnitte unterteilen und lose flechten. Kurz bevor die Haare komplett getrocknet sind, die Zöpfe öffnen.

Glatten Haaren Volumen geben

Glatte Haare haben es etwas einfacher als lockige oder wellige. Doch lässt man sie an der Luft trocknen, fehlt oft das gewünschte Volumen. Um aus Spaghetti-ähnlichen Haaren eine voluminöse Mähne zu zaubern, sollte man zunächst die Haare mit Volumen-Shampoo waschen. Glatte Haare sind meistens von Natur aus mit mehr Feuchtigkeit gesegnet, deshalb sollte man nicht bei jeder Haarwäsche einen Conditioner verwenden, denn dieser beschwert die Haare. Lieber nur ab und zu und je nach Bedarf.

Nach der Haarwäsche mit einem Handtuch leicht antrocknen, dann mit einem breitzackigen Kamm oder einer Nassbürste durchkämmen. Bevor man das Haus verlässt, sollte unbedingt ein volumenspendendes Spray aufgesprüht und etwas Haaröl leicht in die Spitzen gegeben werden. Wenn die Haare trocken sind, einmal Kopf über nach vorne schütteln - fertig!