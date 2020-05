Simple DIY-Anleitung Gelnägel ganz einfach selbst modellieren

Bis zum nächsten Besuch im Nagelstudio kann nicht länger gewartet werden? Dann ist es Zeit, Buffer, Feile und Pinsel selbst in die Hand zu nehmen. Auch zu Hause lassen sich schicke Gelnägel in Eigenregie modellieren. Alles, was es dazu braucht, finden Beauty-Fans in Startersets: vom Nagelhautschieber über die richtigen Gele bis hin zum UV-Lichthärtungsgerät. Und los geht's.