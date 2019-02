Das ging unerwartet schnell: Vor nur sechs Monaten brachte Schauspielerin Sila Sahin (33) ihr erstes Kind zur Welt, jetzt verriet sie in einem Interview mit der Zeitschrift "Gala", dass sie erneut schwanger sei - und das bereits im fünften Monat. Erst vor einer Woche habe sie dies von ihrem Arzt erfahren: "Ich dachte, der will mich veräppeln. Ich stille ja noch, eigentlich kann man in dieser Zeit gar nicht schwanger werden, dachte ich."