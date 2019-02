Signal, Threema und Co. Zehn Jahre WhatsApp: Fünf Alternativen zum Messenger

Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass Brian Acton (46) und Jan Koum (42) am 24. Februar 2009 ihre Firma WhatsApp Inc. gründeten, mit der sie kurze Zeit später weltberühmt wurden. Ihren Messenger WhatsApp kennt wohl jeder Smartphone-User. Obwohl WhatsApp seit 2014 teil der Facebook Inc. ist und in den letzten Monaten und Jahren immer wieder Datenschutzbedenken rund um Mark Zuckerbergs (34) Imperium aufkamen, nutzen sehr viele Menschen auch weiterhin den Messenger. Laut Firmenangaben gibt es aktuell über eine Milliarde User in mehr als 180 Ländern. Doch im App Store und bei Google Play finden sich auch vernünftige Alternativen.