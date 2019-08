Platz vier: Theresia Behrend-Fischer

Bei "Germany's next Topmodel" erreichte Theresia Behrend-Fischerden elften Platz. Mit der Hochzeit im Finale der Model-Suche hat sie bewiesen, dass sie definitiv ein Platz in der Welt der Trash-Promis verdient hat. Trotzdem standen ihre Chancen auf den Thron von "Promi Big Brother" nicht wirklich gut. Gegen ihre Mitstreiter sah sie etwas blass aus, versuchte nicht anzuecken und schwimmt eher mit. Ihre Selbstgespräche mit Kuscheltier Herbert wirken eher verstörend als unterhaltsam. Am Ende reichte es für Platz vier bei "Promi Big Brother".