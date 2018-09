Entscheidung von "Bachelorette" Nadine Klein

Nur mit Alex, Daniel, Filip und Maxim ging es für Nadine zurück nach Deutschland. Sie lernte die Eltern und Geschwister der vier Homedates kennen – für alle Beteiligten ein großer Schritt. Am Ende, kurz vor den Dream-Dates, wurde Maxim aussortiert. Romantische Tage, an abgelegenen Orten, verbrachte Nadine also mit Filip, Daniel und Alex auf den ABC-Inseln in Südamerika. Alleine abreisen musste schließlich Filip ...