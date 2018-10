Für den EHC ging es gar nicht gut los

Dabei ging es gar nicht gut los für den EHC. Stürmer Patrick Hager mit einem Kniecheck in der 6. Minute gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Gerrit Fauser: Hager durfte unfreiwillig früh zum Duschen – fünf Minuten plus Spieldauer. Doch es waren nicht die Grizzlys, die die numerische Überlegenheit nutzen konnten. EHC-Kapitän Jason Jaffray, der statt des verletzten Michael Wolf mit dem C auf der Brust spielte, donnerte die Scheibe nach genialer Vorarbeit des Ex-Wolfsburgers Mark Voakes am Ex-Münchner David Leggio vorbei ins Netz (9.).