Endlich, endlich war dieser vermaledeite Auswärtsfluch, der den Bayern in diesem Jahr so viele Nerven und Punkte gekostet hatte, beendet, im zwölften Anlauf war den Bayern der erste Sieg im europäischen Ausland gelungen. In der europäischen Königsklasse hatte man bis dahin nur sechsmal zuhause und beim nationalen Konkurrenten Alba Berlin gewonnen. Es war zudem der erste Sieg in der Euroleague nach vier Niederlagen am Stück, den letzten Platz hat der FCBB an St. Petersburg weitergegeben.