Auch in Köln lagen die Gäste zunächst vorn. Doch nach dem DEG-Treffer von Chad Nehring (30.) wendeten die Haie das Blatt durch Tore von Jason Bast (40.), Kevin Gagne (47.), Jakub Kindl (51.) und Sebastian Uvira (59.) noch klar zu ihren Gunsten und feierten ihren dritten Erfolg in Serie. Düsseldorf hingegen musste damit seine erst zweite Niederlage in den vergangenen elf Spielen quittieren.