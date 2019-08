In der 36. Minute war es Münchens Mr. Champions League, der einmal mehr seine Treffsicherheit unter Beweis stellte. Trevor Parkes, der MVP (wertvollste Spieler) der vergangenen Champions-League-Spielzeit, netzte zum 2:0 ein. 13 Sekunden vor dem Ende der Partie krönte sich Parkes zum Doppelpacker, traf zum 3:0-Endstand. "Es ist einfach geil, wieder in der Champions League zu spielen", sagte Nationalverteidiger Konrad Abeltshauser. Am Samstag (16 Uhr) steht das nächste Spiel in der CHL an, dann geht es im Olympia-Eisstadion gegen Banská Bystrica.