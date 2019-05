Die Hauptrunde endet für den FC Bayern am kommenden Wochenende mit einem Doppelspieltag gegen Ulm (Freitag, 20.30 Uhr) und in Bonn (Sonntag, 18 Uhr). Am Samstag, 18. Mai, beginnen dann die Playoffs. Der Gegner für die Bayern, die in allen Runden Heimrecht haben, steht noch nicht fest.