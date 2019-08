Für den EHC, Finalist der vergangenen Champions-League-Saison, war das Turnier die perfekte Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der CHL. Am Donnerstag (19.30 Uhr, Olympia-Eisstadion) empfängt das Team den HC Ambrì-Piotta, am Samstag (16 Uhr) ist Banská Bystrica zu Gast. Dann geht es wieder um Siege – und ultimativ den Titel. Eben alles, was für Jackson zählt.