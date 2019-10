Dabei war es einer der schwächeren Münchner Auftritte bisher. Vor allem kassierte der EHC mit 18 Minuten viel zu viele Strafen. "Es war nicht unser bestes Spiel. Es war sehr hektisch, nicht so kontrolliert, wie wir wollten", sagte Stürmer Mads Christensen, "wir waren sehr gut in Unterzahl, was wir auch sein mussten, denn wir waren sehr viel in Unterzahl. Die Hauptsache ist, wir haben die Punkte."