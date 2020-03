Siebte Staffel der Gründershow "Die Höhle der Löwen": Ralf Dümmel hat noch keinen Deal bereut

Was ist Ihnen von Ihrem Kollegen und seiner "DHDL"-Zeit am meisten in Erinnerung geblieben?

Dümmel: Ich habe viele schöne Erinnerungen mit Frank, denn er hat mich von Sekunde eins mit offenen Löwenarmen in Empfang genommen. Eine meiner liebsten Erinnerungen mit Frank ist natürlich unser gemeinsamer Deal mit Jerome und Tim von GOLEYGO. Hier haben wir gemeinsam für einen großen Löwenzoff gesorgt, denn wir haben den Deal mit den Gründern einfach abgeschlossen, als die anderen Löwen sich noch für ein Angebot beraten haben. Heute ist natürlich alles wieder gut und wir können alle lachen.

Haben Sie selbst auch schon an einen Ausstieg gedacht?

Dümmel: Ich entscheide es wirklich von Jahr zu Jahr und habe noch nicht vor, meinen Löwen-Abschiedsbrief zu schreiben.

Nico Rosberg wird sein Nachfolger. Was halten Sie von ihm, wird sich durch ihn etwas verändern bei "DHDL"?

Dümmel: Nico ist ein Experte im Bereich neue Mobilität und nachhaltige Technologien und ergänzt damit die Löwenrunde sehr gut. Die ersten Drehtage sind bereits im Kasten und ich kann nur sagen, dass es einfach wieder sehr spannend wird. Auch wenn jetzt ein kleiner Löwenwechsel stattfindet, macht es das Format wieder sehr lebendig. Denn das Format "Die Höhle der Löwen" ist stärker als jeder einzelne Löwe von uns. Ich bin mir ganz sicher, dass "Die Höhle der Löwen", egal in welcher Löwenbesetzung, noch viele Jahre erfolgreich sein wird.

Was würden Sie sich für die Show zukünftig wünschen?

Dümmel: Dass die Show dazu beiträgt, dass die Start-up-Szene in Deutschland noch weiter wächst. Ich würde mir auch wünschen, dass in Schulen mehr praktische Sachen beigebracht werden und man dort auch lernt, was man beispielsweise alles zum Gründen einer Firma benötigt, wie man eine Steuererklärung macht oder wie man wichtige geschäftliche Gespräche führt. Ganz wichtig ist auch, dass wir in Deutschland unbedingt lernen, dass Scheitern nichts Schlimmes ist und man sich dafür überhaupt nicht schämen muss. Wichtig ist, wie man damit umgeht und was man aus Fehlern lernt.