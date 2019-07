"Sieben Stunden am Handy" Lily Allen macht Schluss mit Internet und Handy

Lily Allen (34, "Fuck You") macht Schluss mit Internet und Handy, wie sie im Internet mit ihrem Handy mitteilte. In einem Live-Video aus dem Urlaub machte die Sängerin ihrem Hass auf Instagram, Twitter, Whatsapp und E-Mails Luft und kündigte sehr dramatisch an, nach dem Urlaub mit all dem aufzuhören.