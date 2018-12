"Sieben schreckliche Weihnachten" Jorge González verrät sein schrecklichstes Weihnachtserlebnis

Wie feiern Sie Weihnachten?

Jorge González: In den vergangenen Jahren habe ich mit meiner Familie und meinen Freunden das Weihnachtsfest verbracht. Viel zu viel gutes Essen, Domino, Serien schauen und tolle Gespräche, für die man im Alltag leider viel zu selten Zeit hat. In diesem Jahr verbringe ich Weihnachten aber in der Sonne. Ich liebe die Wärme, das Meeresrauschen und den Strand. Das hat sich der Kubaner in mir gewünscht.