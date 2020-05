München - Für den früheren Bayern-Star Bastian Schweinsteiger ist die Meisterschaft nach dem 1:0-Sieg der Münchner bei Borussia Dortmund am 28. Spieltag entschieden. "Man kann die Schale Richtung München schon mal schicken lassen", sagte der Weltmeister von 2014 am Dienstagabend in der ARD-"Sportschau".