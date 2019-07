Sieben Minuten nach Mitternacht,... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Das Erste, Gefragt - Gejagt, Rateshow

"Gefragt - Gejagt" startet mit seinem nächsten Quiz-Marathon. In der über dreistündigen Spezialausgabe stellen sich wieder insgesamt 16 prominente Kandidaten in vier Teams mehr als 500 Fragen und dem unglaublichen Wissen der Jäger. Mit dabei sind unter anderen die Designerin Barbara Becker, die Schauspieler Jürgen Tarrach, Barbara Wussow, Max von Thun, Katharina Wackernagel, Felix von Jascheroff, die Jazz- und Popikone Gitte Haenning und der Sänger Sasha. Wer schlägt sich am besten und behält im Duell mit der Quizelite Deutschlands die Nerven?