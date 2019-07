Sieben Investoren sind dabei Staffel sechs von "Die Höhle der Löwen" startet am 3. September

Bald wird wieder gebrüllt: Am 3. September startet die erfolgreiche Gründershow "Die Höhle der Löwen" (dienstags, 20:15 Uhr, VOX) in ihre bereits sechste Staffel, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. Motivierte Gründer stellen in elf neuen Folgen ihre zumeist innovativen Ideen vor und buhlen um die Gunst sowie das Investment eines oder mehrerer Löwen. Welcher Investor wohl dieses Mal den Geldbeutel besonders locker sitzen hat?