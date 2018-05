Polizei Landshut: Ergolding gehört zu den unsichersten Orten in der Umgebung

Was dahinter steckt? Strauß: "Wir waren leider Zentrum der Einbrüche in der Region. Bei uns gab es viele Taten über einen längeren Zeitraum. Irgendwann wandten sich die Bürger an mich und fragten, ob die Gemeinde nicht etwas tun kann." Darauf holte sich der Markt Ergolding Hilfe von Profis: Die Polizei kam ins Haus und machte eine aufschlussreiche Beratung bezüglich wirkungsvollem Einbruchschutz. In diesem Rahmen erklärte die Polizei auch, dass die meisten Einbrüche übers Fenster passieren. Diese seien ein Schwachpunkt, denn man könne sie mit entsprechendem Werkzeug aufbrechen und -hebeln.