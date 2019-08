Sie zieht gerne blank Kate Hudson liebt es, sich auszuziehen

Das Cover wurde vielerorts als "unangebracht" eingestuft und in manchen Geschäften wurde die Ausgabe des Magazins deshalb nicht verkauft, erinnert sich Hudson in der Jubiläumsausgabe der "InStyle". Das sei aber egal gewesen, denn die Zeitschrift habe trotzdem reißenden Absatz gefunden - und dabei habe sie nicht einmal so wirklich was gezeigt. Entscheidende Stellen verdeckte sie gekonnt.