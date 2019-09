Sie zeigen sich gut gelaunt Nach Demi Moores Memoiren: Ashton Kutcher und Mila Kunis in Disneyland

Ashton Kutcher ist einer der großen Verlierer von Demi Moores Memoiren "Inside Out". Die Schauspielerin wirft ihrem Ex unter anderem Untreue vor. Von Gegendarstellungen in den sozialen Medien sieht Kutcher jedoch ab. Stattdessen postete er ein süßes Foto von sich und seiner Frau Mila Kunis.