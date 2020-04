Sie zeigen Details Corona-Hilfe: Tom Hanks und Rita Wilson bei der Plasmaspende

Oscarpreisträger Tom Hanks (63, "Forrest Gump") und Schauspielerin Rita Wilson (63, "Schlaflos in Seattle") stellen sich in den Dienst der Wissenschaft. Nachdem sie ihre Coronavirus-Infektionen überstanden haben, spendeten sie nun Plasma, in der Hoffnung, dass die Mediziner aus den Corona-Antikörpern in ihrem Blut einen Impfstoff entwickeln können.