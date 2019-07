Sie wurde nur 53 Jahre alt Vinnie Jones trauert um seine Frau Tanya

Tanya sei im Kreise ihrer Familie "friedlich eingeschlafen", heißt es in dem Statement weiter. Die Familie bittet während dieser "furchtbaren Zeit" um die Achtung ihrer Privatsphäre. 2013 hatte Vinnie Jones bekannt gegeben, dass beide an einer bösartigen Form des Hautkrebses leiden. Das Paar war seit 1994 verheiratet. Gemeinsam haben sie einen Sohn. Tanya brachte eine Tochter aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe.