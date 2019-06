Sie wurde nur 51 Jahre alt TV-Kopfgeldjäger Dog Chapman trauert um seine Frau Beth

Sie kämpfte schon länger gegen den Krebs

Im Jahr 2017 hatte Beth Chapman bekannt gegeben, dass sie an Kehlkopfkrebs leide. Sie besiegte zunächst die Krankheit. Im Jahr 2018 kehrte der Krebs allerdings zurück. Nun hat sie den Kampf gegen den Krebs verloren. Erst vor wenigen Tagen war sie in eine Klinik auf Hawaii gebracht und in ein künstliches Koma versetzt worden.