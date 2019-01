Sie wurde nur 47 Jahre alt Kim Porter: Daran ist die Ex von Sean Combs gestorben

Model Kim Porter (1971-2018) ist an einer Lungenentzündung gestorben. Laut "The Blast" gab der Gerichtsmediziner als Todesursache eine sogenannte Lobärpneumonie an. Die Ex-Freundin von Rapper Sean "Diddy" Combs (49) war am Morgen des 15. Novembers tot in ihrem Anwesen in Toluca Lake, Los Angeles, aufgefunden worden. Sie wurde nur 47 Jahre alt. Vor ihrem Tod soll Porter angeblich tagelang grippeähnliche Symptome gehabt haben.