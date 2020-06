Sie wurde nur 47 Jahre alt Der tragische Tod von Lisa Martinek jährt sich zum ersten Mal

"Lisa, Du wirst schrecklich fehlen"

Nicht nur Familie, Freunde und Fans standen unter Schock, auch ihre Kollegen waren fassungslos: Jan Josef Liefers (55) postete damals ein Schwarz-Weiß-Bild von Martinek auf Instagram. Darunter schrieb er: "Adieu, Lisa... was für eine traurige Nachricht. Bin sprachlos." Liefers Ehefrau, die Schauspielerin und Sängerin Anna Loos (49), nahm ebenfalls in einem Instagram-Post Abschied von ihrer Kollegin: "So traurig ...", schrieb sie zu einem Foto der toten Künstlerin.