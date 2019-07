Sie wurde nur 35 Jahre alt Emily Hartridge: Britische YouTuberin stirbt bei E-Scooter-Crash

Der "Guardian" berichtet unterdessen, dass Hartridge am Freitagmorgen mit einem E-Scooter unterwegs gewesen sein soll - und auf einem Kreisverkehr mit einem Lastwagen kollidiert sei. Es handle sich um den ersten tödlichen Unfall in Großbritannien, in den ein E-Scooter verwickelt ist. Auf der Insel sind die Roller derzeit nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Auch in Deutschland sind die Geräte momentan angesagt. Hier gibt es sie allerdings auch bereits mit Zulassung.