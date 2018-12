Sie wurde 93 Jahre alt "Absolutely Fabulous"-Star June Whitfield ist gestorben

Die 1925 in London geborene Whitfield arbeitete über sechs Jahrzehnte beim Fernsehen und Radio. Von 1992 bis 2011 war die Schauspielerin in der britischen Sitcom "Absolutely Fabulous" als Mutter von Edina Monsoon zu sehen. Mit dieser Rolle wurde sie auch international bekannt. In der "Friends"-Folge "Endlich Hochzeit? - Teil 2" spielte sie ebenfalls mit. Mit 92 Jahren wurde ihr der Titel "Dame" verliehen.