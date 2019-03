Sie wurde 89 Jahre alt "Wer ist hier der Boss?"-Star Katherine Helmond ist tot

US-Schauspielerin Katherine Helmond ist tot, wie unter anderem "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf ihre Talentagentur berichtet. Demnach ist die Schauspielerin am 23. Februar an Komplikationen im Zuge ihrer Alzheimer-Erkrankung in ihrem Haus in Los Angeles gestorben. Sie wurde 89 Jahre alt. Helmond ist vor allem durch Rollen in beliebten amerikanischen Comedy-Serien bekannt.