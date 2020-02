Sie wurde 86 Jahre alt "Sex and the City"-Star Lynn Cohen ist tot

Cohen war vor allem für ihre Rolle der Haushälterin Magda in der beliebten HBO-Serie "Sex and the City" bekannt. Set-Kollege Willie Garson (55), der in der Fernsehserie die Figur Stanford Blatch mimte, trauert auf Instagram um eine "liebe Freundin und großartige Schauspielerin". "Unsere Madga in 15 Jahren an Episoden und Filmen. Ruhe in Frieden, meine Liebe. Gute Reise", schreibt der Schauspieler weiter.