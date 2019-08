Sie wurde 80 Jahre alt US-Fernsehstar Valerie Harper ist tot

Die US-amerikanische TV-Schauspielerin Valerie Harper ist tot. Der Star, der vor allem für die Rollen in Serien wie "Rhoda" und "The Mary Tyler Moore Show" Ruhm erlangte, ist am vergangenen Freitag im Alter von 80 Jahren verstorben, wie die Seite "ABC" aus Familienkreisen erfahren haben will. Über die Todesursache ist nichts bekannt, Harper soll aber seit rund zehn Jahren gegen eine Krebserkrankung gekämpft haben.