Die Musikerin Carole King, die gemeinsam mit Franklin den Hit "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" geschrieben hatte, kommentierte bei Twitter: "Was ein Leben. Was eine Hinterlassenschaft! So viel Liebe, Respekt und Dankbarkeit." Der Schauspieler Hugh Jackman schrieb, Franklin sei "eine der großartigsten Sängerinnen aller Zeiten" gewesen. "Du wirst von allen vermisst werden." Sängerin Barbra Streisand schrieb: "Es ist schwer, sich eine Welt ohne sie vorzustellen. Sie war nicht nur eine einzigartig brillante Sängerin, sondern auch ihr Engagement für Bürgerrechte hat die Welt verändert."