Sie wurde 70 Jahre alt US-Serienstar Georgia Engel ist gestorben

Außerdem war sie nach dem Ende von "The Mary Tyler Moore Show" vermehrt auf der Bühne und am Broadway zu sehen. Das jüngere Fernsehpublikum dürfte Georgia Engel vor allem aus der TV-Serie "Two and a Half Men" kennen, wo sie 2012 in zwei Episoden zu sehen war. Von 2012 bis 2014 spielte Engel zudem sporadisch in der Sitcom "Hot in Cleveland" mit - an der Seite ihrer ehemaligen "Mary Tyler Moore"-Kollegin Betty White (97, "Golden Girls").