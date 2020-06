Sie wurde 103 Jahre alt "The Forces' Sweetheart": Sängerin Vera Lynn ist gestorben

Die britische Sängerin, Dame Vera Lynn (1917-2020), ist am heutigen Donnerstagmorgen (18. Juni) im Kreise ihrer Familie verstorben, wie unter anderem "Mail Online" unter Berufung auf ein Statement der Familie meldet. Die "We'll Meet Again"-Interpretin wurde 103 Jahre alt. Eben dieses Lied machte sie während des Zweiten Weltkrieges bei den britischen Truppen populär. Sie erhielt den Spitznamen "The Forces' Sweetheart".